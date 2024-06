Législatives 2024 : l’alliance autonomiste peaufine sa stratégie

Pas de plateforme mais un « accord » se dessine chez les autonomistes, dès le premier tour du scrutin. Répartition des circonscriptions et choix des candidats étaient au centre des conversations toute la journée de mercredi à la mairie de Pirae. Le A Here Ia Porinetia a poursuivi les négociations avec les leaders du Tapura et une poignée de membres, triés sur le volet. Chacun semble y avoir trouvé son compte.

« Lorsque nous avons rencontré Edouard Fritch, sa proposition était de nous laisser une circonscription, donc nous sommes toujours sur ce même accord », a indiqué Nicole Sanquer.

« Nous avons échangé sur les petits points bloquants, sur les accords à encore un petit peu éclaircir. Aujourd’hui, on va commencer à préparer une profession de foi commune parce que ce qui nous réunit, c’est surtout notre attachement à la France et aller porter la voix de l’autonomie à l’Assemblée nationale », a-t-elle ajouté.

Après 3 jours de négociations, ce qui semble se profiler chez les autonomistes, c’est le choix de Moerani Frebault, candidat Tapura, sur la première circonscription, celui de Nicole Sanquer de AHIP, sur la deuxième, et celui de Pascale Haiti sur la troisième. Mais rien n’est encore arrêté. L’annonce officielle des 3 candidats devrait être faite prochainement.