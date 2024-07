Après la déconvenue des législatives, avis de tempête au Tavini

Il y a des lundis plus compliqués que les autres : défait aux élections législatives anticipées le week-end dernier, le Tavini Huiraatira en sait quelque chose. Seule Mereana Reid-Arbelot, dans la 3e circonscription, est passée entre les gouttes d’une tempête électorale pour le parti bleu ciel. Tematai Le Gayic, le premier, avait estimé que son parti avait « des leçons à tirer » à l’issue de sa défaite au premier tour sur la 1ere circonscription, samedi 29 juin. « Entre une victoire écrasante l’an dernier et une défaite cette année, il ne peut pas y avoir de si grand écart en un an de gouvernance » , avait-il soufflé.

Ce lundi, c’est Tina Cross qui a interpelé les poids lourds du parti, Moetai Brotherson et Antony Géros en tête, au cours d’un entretien accordé à Tahiti infos. Figure du Tavini, elle estime que la circonscription 2 a été servie sur un plateau aux autonomistes. « Vous nous avez fait perdre le siège de la circo 2 » , accuse-t-elle sans détour.

Une thèse que les commentaires de Steve Chailloux lui-même au soir de sa défaite semblent conforter. Le député sortant avait ainsi déclaré qu’il était « de notoriété publique » qu’il n’était « pas nécessairement candidat » à sa réélection. « J’ai obéi à mon parti » , a-t-il déclaré samedi soir sur notre antenne.

Tina Cross reproche également aux deux poids lourds du parti de s’être opposé au choix d’Oscar Temaru, le leader indépendantiste ayant désigné Hinamoeura Cross pour porter les couleurs du Tavini. « Ils n’ont pas écouté Steve, mais leur volonté de faire barrage à Hinamoeura (…) c’était leur motivation, sachant que Steve ne voulait plus » , ajoute-t-elle au micro Tahiti Info.

Et si tout le monde reconnaît que les ex-députés ont été sanctionnés pour le compte du parti, personne n’évoque le cas Hinamoeura Cross pour justifier la débâcle bleu ciel dans la 2. « Les raisons de la sanction sont en dehors des candidats eux-mêmes. Ils étaient performants sur tous les plateaux et dans tous les débats » , a pour sa part analysé Antony Géros.

Les fragilités du Tavini risquent de ne pas passer inaperçues ce mardi à Tarahoi, où la proposition de résolution de Hinamoeura Cross relative au nucléaire promet des débats animés. En effet, dans une question orale au président du gouvernement, les autonomistes s’engagent à soutenir le texte qui propose de préciser la nature des expérimentations nucléaires et de remplacer les termes « essais nucléaires » par les termes « emplois des bombes nucléaires françaises à des fins expérimentales » .

Moetai Brotherson attend Hinamoeura Cross « dans son bureau »



En début de soirée, le président du Pays a tenu a répondre à Tina Cross sur sa page Facebook, prévoyant un live de « mise au point » de la situation.



« J’ai entendu avec beaucoup de tristesse et de déception les déclarations de Valentina CROSS. Je dois donc apporter les corrections qui s’imposent. J’aurais de loin préféré que Tina vienne nous voir, Oscar, Tony, les 3 candidats, et moi juste après la réunion qui s’est tenue hier soir. Mais elle a préféré déballer sa version en public, sans vérifier ce qu’elle affirme. Contrairement à elle, je lui ai proposé, avant ce live, de venir me voir pour que je lui explique ce qui s’est réellement passé. Je l’attends à mon bureau jusqu’à 19h » , a-t-il écrit.

Hinamoeura et Tina Cross sont les invitées des journaux de TNTV, ce lundi, à voir en direct ICI