« La position de Tematai Le Gayic saluée par l’ensemble du peuple arménien »

La tribune de Tematai Le Gayic a séduit les membres de la diaspora arménienne de France alors que leur pays est en conflit depuis de longues années avec son voisin l’Azerbaïdjan. En 2023, le régime de Bakou a lancé une offensive sur le Haut-Karabagh, entrainant le déplacement des populations arméniennes qui s’y trouvaient.

Dans un article paru ce jeudi, le site d’actualité « Nouvelles d’Arménie en Ligne » s’est félicité de la prise de position de l’ancien député indépendantiste « alors que le Tavini Huiraatira, sous la direction d’Oscar Temaru, a récemment signé un mémorandum avec l’Azerbaïdjan ».

La tribune de Tematai Le Gayic « intervient alors que plusieurs anciens dirigeants arméniens du Haut-Karabakh arrêtés sont actuellement jugés en Azerbaïdjan, accusés de ‘crimes de guerre’ et de ‘terrorisme’. Des procès qui constituent le parachèvement politico-juridique du nettoyage ethnique de Bakou et qui visent à légitimer sa mainmise sur la région et à réprimer toute velléité de retour et d’autonomie des Arméniens », peut-on lire dans l’article.

« La position de Tematai Le Gayic ne pourra donc qu’être saluée par l’ensemble du peuple arménien et les défenseurs de la démocratie et des droits de l’Homme », estime le site d’information qui ajoute que la position de l’ancien député « rappelle que l’émancipation ne peut être obtenue en s’alignant aux côtés d’une dictature qui sous couvert de coopération et d’engagement décolonial, cherche à instrumentaliser les luttes progressistes pour servir ses propres ambitions impérialistes ».