Le ministre de la Jeunesse Naea Bennett à la rencontre les services administratifs sous sa tutelle

Le ministre s’est tout d’abord rendu, jeudi après-midi, à la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), où il a été accueilli par la directrice Loan Hoang Oppermann et son équipe. Ce service est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des actions en faveur de la jeunesse et veille au développement de la vie associative. La DJS pilote et met en œuvre les orientations déterminées par le Gouvernement de la Polynésie française dans ses domaines de compétence.

Lire aussi > Naea Bennett et Virginie Bruant intègrent le gouvernement

Puis, vendredi en début de matinée, il s’est rendu à l’Institut de la Jeunesse et des Sports de la Polynésie française (IJSPF), où il a été accueilli par le directeur Ariitea Bernadino et son équipe. Ce service est chargé de mettre en œuvre la politique de développement du sport de haut niveau et de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau qui en relèvent, de concourir à la mise en œuvre des formations et des examens les sanctionnant, et de coorganiser les grandes manifestations sportives et de jeunesse.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Ces premières rencontres avec les services qui œuvrent pour la Jeunesse et les Sports marquent à la fois le début de la prise de fonction du ministre et son entrée dans le Gouvernement.

Issu du monde sportif, Naea Bennett a insisté sur son intérêt particulier pour la Jeunesse et les Sports, et ses ambitions durant son mandat. Homme de terrain, il souhaite apporter son expertise auprès de la jeunesse polynésienne en collaboration avec les services existants.

Lire aussi > Les nouveaux ministres Virginie Bruant et Naea Bennett déjà sur le terrain

En début de semaine prochaine, le ministre de la Jeunesse poursuivra sa tournée de visites dans les autres structures placées sous sa tutelle, à commencer notamment par la Délégation pour la Prévention de la Délinquance de la Jeunesse (DPDJ), afin de rencontrer l’équipe de Teiva Manutahi. Il est également prévu que Naea Bennett rencontre le Comité olympique de Polynésie française (COPF), présidé par Louis Provost, ainsi que l’Union Polynésienne pour la Jeunesse (UPJ), menée par Taoahere Maono.