La CTC pose un regard critique sur la politique jeunesse en Polynésie française

Le rapport indique que la part des jeunes dans la population totale est en baisse, représentant seulement 14 % en 2022. De nombreux jeunes font face à des difficultés importantes : décrochage scolaire, chômage, addictions, et perte de repères. Ces problèmes sont exacerbés par des contextes familiaux et sociaux compliqués.

Manque de coordination

L’analyse de la CTC révèle que malgré plusieurs tentatives de lancement de plans stratégiques, aucune de ces initiatives n’a été adoptée par l’Assemblée de la Polynésie française. Les changements fréquents de ministres responsables ont également empêché la mise en œuvre d’une politique cohérente et pérenne. Ce n’est qu’en 2023 qu’un ministère spécifiquement dédié à la jeunesse a été établi, marquant un pas en avant.

Insertion professionnelle et emploi : un défi persistant

Entre 2022 et 2023, le chômage des jeunes a augmenté de 9 %, un chiffre préoccupant qui souligne l’absence de mesures d’accompagnement spécifiques. Le rapport critique l’absence de dispositifs ciblés, laissant les jeunes en concurrence avec d’autres classes d’âge pour les aides disponibles.

Lutte contre la délinquance et les addictions : un enjeu majeur

Les comportements à risque parmi les jeunes, allant de la délinquance juvénile aux addictions, inquiètent. La délinquance est principalement constituée de vols simples, mais des cas plus graves émergent. L’usage d’alcool et de drogues comme le cannabis et la méthamphétamine est en hausse, poussant la CTC à souligner le besoin de renforcer les dispositifs de prévention et de prise en charge.

Des recommandations pour l’avenir

PArmi les recommandations de la CTC : l’adoption d’un schéma directeur d’ici 2025, l’amélioration de la gouvernance interministérielle et la participation active des jeunes aux décisions qui les concernent. Pour répondre aux défis d’insertion et de mobilité, des bilans annuels transparents et une meilleure information des jeunes sont également préconisés.

Si des efforts ont été amorcés par le nouveau gouvernement de Moetai Brotherson, la CTC estime que des actions déterminantes restent nécessaires pour garantir un avenir meilleur aux jeunes de Polynésie française.