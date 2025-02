La CTC invite la commune de Anaa à régulariser la situation des occupants « sans droit, ni titre »

La Chambre territoriale des comptes a rendu son premier rapport sur les comptes et la gestion de la commune de Anaa. Un contrôle « proportionné aux enjeux de la collectivité », précise la Chambre. La commune de Anaa située dans l’archipel des Tuamotu Gambier, compte 970 habitants. Un atoll desservi par avion, une fois par semaine et fréquenté par une soixantaine de navires par an.

Parmi les recommandations faites par l’institution, la CTC incite la commune à procéder « sans délai » à la régularisation « de la situation des occupants « sans droit, ni titre » qui s’étaient établis « par défaut » sur cette zone, lors du déplacement du village, suite au cyclone de 1983. »

Cette année-là, l’atoll a été totalement dévasté et le village de Tuuhora anéanti à 95 %, par le cyclone Orama. Devant l’ampleur des dégâts, « il a fallu reconsidérer l’aménagement de l’atoll de Anaa en fonction des normes cycloniques. Cette action a été intégrée dans un vaste programme de reconstruction conçu et élaboré par le Territoire. Les emprises foncières dédiées à cette reconstruction ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation en 2008 qui conduit aujourd’hui la commune à devoir indemniser les propriétaires ou ayants-droits des terrains », détaille la Chambre.

Le bâtiment mairie-abri para-cyclonique, jugé vétuste

La CTC recommande par ailleurs à la commune de Anaa d’engager des investissements majeurs rapidement. La Chambre relève « la vétusté du bâtiment mairie-abri de Anaa dont la

vocation para-cyclonique ne peut plus être attestée alors qu’elle est indispensable pour la

sécurité des habitants, ou encore la nécessaire rénovation de la salle omnisports de Faaite ainsi

que l’équipement photovoltaïques des bâtiments publics. Ces installations mériteraient de faire

l’objet d’opérations spécifiques », estime la CTC.

Par ailleurs, la CTC juge le schéma de distribution d’eau potable réalisé en 2009 « obsolète faute de suivi ». L’institution recommande à la commune d’engager les travaux des ouvrages pour répondre aux besoins en eau potable de la population.

Enfin, côté environnement, la Chambre recommande à la commune d’adopter un plan municipal de gestion des déchets et de créer, dès cette année, un budget annexe au service des déchets.