La revalorisation des catégories D programmée au 1er mai

L’attendu projet du gouvernement de revalorisation de la grille indiciaire des fonctionnaires territoriaux de catégorie D, objet des foudres de la Fraap – syndicat majoritaire dans la fonction publique territoriale – depuis début janvier, était sur le bureau des membres de la Commission de l’Emploi, ce jeudi à l’Assemblée.

Le texte, concernant les 1856 fonctionnaires des quatre premiers grades – parmi lesquels les agents de bureau, agents techniques, agents médico-techniques spécialisés ou non, qualifiés, et principaux – a été voté à l’unanimité. Il prévoit que chaque agent bénéficie d’une revalorisation de 12 à 5 points selon l’échelon, les plus bas salaires faisant l’objet des augmentations les plus conséquentes : 12 points (+12 720 francs) pour les plus bas salaires des deux premiers grades, 11 points (+11 660 francs) pour le 3e et 10 points (10 600 francs) pour le 4e, pour une revalorisation globale de 251 millions de francs.

Une réforme « équilibrée, qui soutient le pouvoir d’achat de nos agents les plus précaires, tout en maîtrisant la dépense publique » , s’est félicité le représentant Tavini Tematai Le Gayic sur Facebook.

Plusieurs questions ont été posées aux membres de la commission, notamment celle du « rattrapage » de la catégorie C induit par les augmentations en catégorie D . À ce sujet, « pas de problème » , confie une source ayant assisté aux débats. Surtout, c’est la question de la date d’entrée en vigueur du texte, initialement programmée au début du second semestre, qui a été levée, celle-ci étant fixée au 1er mai.

« On nous a assuré que les organisations syndicales avaient été doublement consultées » en amont du vote, poursuit notre source : d’une part sur les modalités des revalorisations, et d’autre part sur l’établissement d’un calendrier de négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, prévues du 1er mars au 30 avril. Seule la CSTP-FO aurait émis une réserve.

Contactée, la Fraap indique qu’elle n’a pas été officiellement informée du vote et n’a pas souhaité réagir.