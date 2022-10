Edouard Fritch : “le combat du Tavini à New York est dépassé”

C’est ce mardi que la délégation du Tavini s’exprime devant la 4e commission de l’ONU. Les pétitionnaires réclament un programme de travail sur la Polynésie pour entamer un processus de décolonisation. Pour rappel, la Polynésie est réinscrite sur la liste des pays à décoloniser depuis mai 2013.

“Le programme de travail permettrait de se faire une opinion”, a déclaré devant la commission Richard Tuheiava qui estime que la “France continue à violer la charte en ne reconnaissant pas la décolonisation (…) Nous sommes profondément préoccupés par le fait que le non lancement d’un programme empêche le processus de décolonisation relancé en mai 2013.”

Argument principal des Indépendantistes pour justifier leur présence, une nouvelle fois, devant la 4e commission de l’ONU : la victoire aux élections législatives des trois candidats Tavini, Moetai Brotherson, Steve Chailloux et Tematai Le Gayic.

C’est “fort de cette victoire démocratique” que nous venons devant vous, a déclaré à l’ONU Tony Géros qui demande à la France “de ne plus pratiquer la politique de la chaise vide et d’entamer une négociation sur la décolonisation.”

Pour le leader indépendantiste Oscar Temaru, “il n’y a pas de démocratie dans un territoire où la démocratie est gérée par un autre pays”…

19 pétitionnaires… et René Temeharo

19 pétitionnaires indépendantistes dont Steve Chailloux et Tematai Le Gayic, sont en ce moment à l’ONU. Le Pays est représenté par une seule personne : René Temeharo, ministre des Grands travaux et des Transports terrestres.

“Tout n’est pas parfait. Beaucoup reste à faire”, a reconnu le ministre qui souligne que “comme dans beaucoup de pays, la crise covid 19 et la hausse des prix ont obligé le gouvernement à faire des choix souvent impopulaires.” Selon lui, “le résultat des élections ne traduit en rien un changement idéologique des polynésiens. Il s’agissait d’un vote sanction.” Pour lui, les membres du tavini viennent “chercher avec opportunisme un soutien politique extérieur. (…) Seul le Polynésien décidera de son avenir. Nous respecterons son choix le moment venu (…) Le peuple se prononcera chez lui. Pas à paris, pas à new York.”

C’est depuis la présidence, ici en Polynésie, que le président du Pays Edouard Fritch s’est quant à lui exprimé. Une absence de l’ONU qui s’explique “par sa défaite” aux législatives selon le Tavini.

“Je me suis rendu à l’ONU à 4 reprises ces dernières années pour plaider le fait que la Polynésie n’est pas sous le joug de la colonisation“, a déclaré Edouard Fritch. Il en veut pour preuve le fait que la Polynésie soit désormais membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Le Forum “n’aurait pas accepté de nous accueillir si nous étions colonisés”, argue-t-il.

Devant l’ONU, Hinamoeura Cross a de nouveau parler de son combat contre la leucémie. Pour elle, la France a abandonné la Polynésie et a laissé des terres “polluées” et la “maladie”. Dans ces conditions “tourner la page” comme le souhaiterait l’Etat, semble impossible.

De son côté, Edouard Fritch estime que des efforts de “réparation” sont entamés avec l’Etat concernant les essais nucléaires.

Pour le président du Pays la Polynésie est libre de prendre des décisions. “Je reviens de Washington (…) J’y étais au même rang qu’un chef d’Etat de pays indépendant. Heremoana Maamaatuaiahutapu est allé à New York représenter la Polynésie (…). Le vice-président s’est rendu à Brisbane (…) La Polynésie est clairement dans le concert des nations reconnues dans le monde(…) Le combat du Tavini à New York est dépassé, d’arrière garde, et la Polynésie n’en tire aucun bénéfice” a-t-il estimé.

Suivez la séance de l’ONU ICI