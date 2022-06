Législatives : vague bleue en Polynésie, 3 députés indépendantistes élus

Ces résultats sont ils la démonstration d’un vote sanction ? S’agit-il d’un avant goût des élections territoriales prévues l’année prochaine ? Le président Edouard Fritch, leader du parti autonomiste Tapura Huiraatira, se dit en tout cas inquiet : “c’est une remise en cause que je dois prendre en compte.(…) Il y a des leçons à tirer de ce scrutin mais ce qui me préoccupe c’est l’avenir. L’avenir direct. Envoyer des députés indépendantistes en métropole…. Bonjour les dégâts (…) Avec cette crise, nous aurons besoin du soutien de l’Etat.(…) On ne peut que ressentir un sentiment de tristesse (…) Nos candidats étaient destinés à s’inscrire dans la majorité présidentielle car nous aurons besoin dans les mois à venir de l’Etat (…) La préoccupation est de savoir comment demain nous allons défendre nos dossiers à Paris ? Comment nous allons pouvoir solliciter l’aide de l’Etat ?”

“On sent qu’il y a un message envoyé par la population et qu’il faut absolument analyser”, estime de son côté le vice président du Pays Jean-Christophe Bouissou.

C’est la première fois que le Tavini est aussi largement en tête au second tour des législatives.

Moetai Brotherson retrouvera donc les bancs de l’Assemblée nationale pour un second mandat. Pour le député réélu, c’est une victoire écrasante avec 61.7% des voix contre 38.3% pour Tuterai Tumahai. “Si le GDR se reconstitue, je siègerai à nouveau dans le GDR”, a-t-il annoncé.

Steve Chailloux quant à lui siègera pour la première fois au sein de l’institution. “Il est temps de passer à l’alternance du pouvoir dans notre pays en passant par un renouveau de la classe politique et surtout en faisant confiance à la jeunesse maohi de notre pays”, estimait le professeur de reo Tahiti, engagé depuis plusieurs années en politique au sein du Tavini. “

Tout juste élu, le nouveau député déclare vouloir rassembler le peuple maohi : “Notre peuple a assez souffert, notre peuple a assez donné et maintenant il faut rassembler notre peuple (…) J’ai commencé ma campagne. À ma première réunion on était 4. Aujourd’hui on est là.”

Dans la circonscription 1, le doute a subsisté jusqu’en toute fin de soirée. C’est finalement Tematai Le Gayic, 21 ans seulement, qui l’emporte devant l’ex-ministre du Tourisme Nicole Bouteau. Dans plusieurs commune donc, et principalement à Papeete, Tematai Le Gayic l’emporte. Dans la commune de Michel Buillard, le jeune homme devance Nicole Bouteau avec 57.1% contre 42.99%. “Je pense que tout le monde a été impressionné par ce gosse de 21 ans, mature”, a réagi le leader du Tavini Oscar Temaru. Pour Moetai Brotherson également, c’est la stratégie de “mettre en avant la jeunesse” qui a porté ses fruits.

