Teva Rohfritsch appelle le gouvernement à “la prise de mesures fortes et courageuses”

Samedi soir, trois députés indépendantistes, du Tavini Huiraatira, ont été élus aux législatives : Tematai Le Gayic, Moetai Brotherson et Steve Chailloux. Une première historique. “À la lecture de ces résultats, Teva Rohfritsch souhaite appeler l’attention des Polynésiens sur les enjeux qui pèsent désormais sur les équilibres institutionnels du fenua et par conséquence sur nos cadres de vie à tous” peut-on lire dans le communiqué envoyé à la presse.

Un “vote sanction contre la majorité au pouvoir”

“Si tous les observateurs qualifient ce scrutin de « vote sanction contre la majorité au pouvoir », la Polynésie est désormais bel et bien représentée par trois Députés ayant pour programme officiel l’accession de la Polynésie française à l’indépendance, l’instauration de l’Etat de Maohi nui et la sortie de notre fenua de la République française, en toute cohérence avec le projet du Tavini Huiraatira dont ils sont issus” indique le sénateur.

En prévision des territoriales, Teva Rohfritsch rappelle que “le rétablissement sans délai d’un socle de confiance est essentiel au bon fonctionnement de nos institutions. (…) Compte-tenu du mécontentement massif que les Polynésiens ont exprimé samedi dernier, le sénateur appelle le gouvernement du fenua à la prise de mesures fortes et courageuses veillant à retrouver les conditions de la cohésion territoriale et à agir en urgence en faveur du pouvoir d’achat et de l’emploi des Polynésiens, en particulier des plus démunis”.