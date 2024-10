L’entrepôt Agritech de Faa’a perquisitionné

Il y avait du monde, ce matin, devant l’entrepôt Agritech de Faa’a. Démineurs, agents de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique (OCLAESP), DIREN, Biosécurité, CPS et gendarmes, venus perquisitionner la société spécialisée dans le jardinage et la vente de produits phytosanitaires. Elle serait visée par une enquête pour mise en danger et risques d’explosion.

Les gendarmes ont même piloté un drone pendant la perquisition.

Des prélèvements ont été effectués sur place, où des produits dangereux et inflammables pourraient être stockés. Les travailleurs présents ont été invités à se rendre à la gendarmerie dans la matinée. Ils étaient une quinzaine, tous surpris par cette perquisition.

Sollicités, ni la direction d’Agritech ni la vice-procureure qui menait la perquisition n’ont souhaité s’exprimer.