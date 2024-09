Incendie rapidement maîtrisé dans les locaux de Technival

C’est à 20 heures que les pompiers de Papeete ont été alertés d’un incendie assortie d’explosions au sein de l’entreprise Technival dans la vallée de la Tipaerui. A leur arrivé, les pompiers découvrent « un bâtiment en bardage métallique complètement embrasé » rapporte le directeur adjoint de la protection civile du Haut-Commissariat, Cédric Rigollet. L’intervention rapide des pompiers des communes de Faa’a, de Papeete mais aussi de Pirae, permet de circonscrire rapidement le sinistre.

Les soldats du feu ont dû poster cinq lances tout autour du foyer principal pour empêcher les flammes de se propager et de toucher d’autres infrastructures de la société. Au total quatre fourgons incendie, une ambulance, trois véhicules légers de commandement et une trentaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés pour venir à bout des flammes. L’intervention rapide a permis de contenir les flammes au au hangar, évitant ainsi la propagation à d’autres structures. « Les bureaux administratifs ont pu être préservés, limitant ainsi les dégâts matériels » félicite le haut-commissariat.

« Pour l’instant évidemment les causes du sinistre ne sont pas connues » précise le responsable de la sécurité civile. Fort heureusement, l’entreprise étant fermée au moment de l’incendie, aucune victime n’est à déplorer.

« On peut applaudir l’efficacité des pompiers qui sont rapidement intervenus et qui ont pu se coordonner pour maîtriser ce feu. C’est effectivement impressionnant » salue le directeur général des services de la Ville de Papeete, Rémy Brillant. « On aurait pu peut-être créer beaucoup plus de dégâts, mais ça semble être maîtrisé ». Une enquête est ouverte pour connaître l’origine des flammes.