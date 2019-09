La CCISM recense les alternatives au plastique à usage unique

La CCISM lance un recensement. L’objectif : mettre en lumière les alternatives au plastique à usage unique pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui se tiendra du 16 au 24 novembre en Polynésie.

Les entreprises proposant des alternatives aux emballages et couverts en plastique à usage unique sont invitées à déposer leur dossier de présentation auprès de la CCISM pour faire connaître leurs produits.

Les critères

Les dossiers de présentation sont à envoyer avant le vendredi 27 septembre à 12 heures, par mail à [email protected] ou à déposer à la Cellule QHSE de la CCISM au 41 rue du Dr Cassiau à Papeete, les dossiers devront inclure :



> la fiche descriptive à télécharger sur http://www.ccism.pf/

> une ou plusieurs photographies du ou des produit(s) proposé(s), ainsi que leur descriptif détaillé mettant notamment en avant en quoi ils sont une alternative durable au plastique à usage unique

> tout autre document utile permettant une présentation de l’entreprise, de son activité, de ses produits/services, et sa démarche de développement durable globale.



Les produits proposés par les entreprises participantes (inscrites au registre du commerce et ressortissantes de la CCISM) doivent respecter les critères suivants :

> Être une alternative aux emballages et couverts en plastique à usage unique :

– Alternative aux sacs plastique à usage unique,

– Alternative aux barquettes en plastique,

– Alternative au papier alimentaire/cellophane

– Alternative aux couverts en plastique à usage unique : assiettes, couteaux, fourchettes, cuillères

– Alternative aux verres et pailles en plastique à usage unique

> Être présents sur le marché polynésien

Contact : Orama RICHAUD, Conseillère QHSE – [email protected] – 40 47 27 72