Moorea : une tortue retrouvée morte sur la plage, pleine de déchets plastiques

Une tortue verte âgée d’une dizaine d’années a été retrouvée morte sur une plage à Moorea suite à une occlusion digestive liée à l’ingestion de plastique : « La tortue présentait un état de maigreur avancé et sa carapace était couverte d’algues, attestant de son incapacité à plonger depuis plusieurs semaines, ainsi qu’une flottabilité anormale et déséquilibrée. Lors de l’autopsie pratiquée le matin même, la cause du décès a été immédiatement identifiée : une occlusion digestive provoquée par l’ingestion récurrente de plastiques. Les détails de l’autopsie montrent que cette tortue avait accumulé, au fil des années, des débris de plastique, en particulier des morceaux de sacs plastiques qui se sont emmêlés, provoquant une baisse d’alimentation, un amaigrissement chronique, puis un arrêt complet du transit digestif, entraînant sa mort » indique l’association Te mana o te moana.



« J’étais un peu choquée parce qu’en fait, j’ai créé Te mana o te moana, donc ce centre de soins sur demande du gouvernement en 2004, ça fait 20 ans. J’ai peut-être fait 300 autopsies entre les tortues qui meurent dans notre centre de soins malheureusement et celles qu’on retrouve déjà mortes. Et c’est vraiment l’autopsie la pire pour moi en termes de concentration de plastique. Elle a mangé du plastique depuis qu’elle est toute petite, et tout ce plastique s’est accumulé au fil du temps, et le transit ne passait plus et donc elle est morte d’épuisement. (…) On constate qu’il y a de plus en plus de tortues marines dans nos lagons, ça, c’est un bon point. Mais s’il y en a plus pour qu’elles soient finalement plus impactées par les bateaux, les hélices de bateaux, la pollution marine, le réchauffement climatique, etc. On pense que nos efforts, petit à petit, ils sont amoindris. Le message, c’est encore une fois, ayons une attitude citoyenne et faisons attention à tout ce qu’on fait. Notre comportement sur la planète, c’est le plus important » a déclaré Cécile Gaspar, fondatrice de l’association.