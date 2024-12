Du quartier au lagon : les jeunes sensibilisés à l’impact des déchets

Mieux comprendre le monde qui les entoure pour mieux le respecter : des collégiens de Faa’a découvrent l’intérieur d’un ordinateur. Un atelier qui les captive. Et l’occasion de leur apprendre à réparer, plutôt que de jeter… « Quand on est jeune, on se demande ce qu’il y a dans un ordinateur. Et ils n’ont pas forcément l’opportunité de voir ce qu’il y a à l’intérieur. Pour eux, c’est une boîte magique. (…) On veut aussi leur faire prendre conscience qu’on ne jette pas ce matériel informatique n’importe comment et qu’on peut les revaloriser » explique Christian Chee Ayee, responsable d’atelier d’insertion chez FACE Polynésie.

Soutenu par la commune de Faa’a et le contrat de ville, le projet « De mon quartier au lagon » éveille les plus jeunes sur l’impact de ce que nous jetons. À travers des ateliers animés par l’association Te mana o te Moana, Aoa, Océania, FACE et Odewa, ces élèves de CE1 apprennent par le jeu.

« On estime qu’il y a 80% des déchets qu’on retrouve dans l’océan qui viennent de la terre. Tous ces déchets, quand il pleut ou quand il y a du vent, ils vont descendre et se retrouver dans le lagon. La problématique, ce sont pas forcément les gros déchets, c’est le fait que petit à petit, ils vont devenir des petits morceaux, des micro-plastiques, et ça peut gêner les animaux qui peuvent ingérer le plastique, tomber malade, avoir des occlusions intestinales… Il y a aussi la problématique des déchets qui peuvent les bloquer, comme les filets » indique Laurie-Anne Soulard, coordinatrice de l’éducation chez Te mana o te Moana.

En plus de cette journée, Te mana o te Moana organise des ramassages de déchets et une campagne d’affichage pour rappeler les écogestes.