Le lycée professionnel d’Uturoa change de nom pour ses 50 ans

Célébrer 50 ans d’existence, c’est honorer une mémoire collective. Anciens élèves, enseignants, personnels et officiels se sont réunis pour souffler les bougies de ce lycée, qui a formé plusieurs générations de jeunes à Raiatea, comme Moana Tupana, aujourd’hui policier municipal.

« J’ai fait mes études ici de 2001 à 2005. Je suis un peu nostalgique. Je revois nos anciens surveillants qui travaillent encore ici », sourit-il.

Une nouvelle page pour cette institution de l’enseignement professionnel qui dévoile également son nouveau nom : Hiti a Tea. Un renouveau qui s’imposait comme une évidence.

– PUBLICITE –

« Hiti, le lever du soleil, et avec le soleil viennent toutes les ondes positives, l’énergie, le courage et la volonté de se lever et de se projeter. Et a Tea, qui veut dire au-loin, au-delà de l’horizon, à travers toutes les connaissances et les savoirs qu’on apprend au lycée », explique l’une des professeures, Hina Jordan.

Ce nouveau nom s’inscrit aussi dans une volonté de repenser l’approche pédagogique en proposant de nouveaux projets éducatifs, comme l’indique le proviseur Julien Guilloux.

« On a voulu marquer ces 50 ans avec un nouvel élan. Une renaissance, une nouvelle dynamique. On va impulser un changement radical qui va renforcer la cohésion, le sentiment d’appartenance à ce lycée », dit-il.

Des projets qui s’inspirent des méthodes maories. L’an dernier, TNTV avait suivi un groupe d’enseignants du lycée lors d’un séjour en Nouvelle-Zélande à l’occasion duquel ils avaient découvert différentes écoles et leurs pratiques innovantes en matière d’enseignement.

« Eux ont réussi a inculqué cette notion de respect. On s’en est inspiré, mais on se donne du temps. On commence et on se donne une dizaine d’années pour y arriver aussi », ajoute Julien Guilloux.

De nombreuses activités scolaires ont également marqué cette journée pas comme les autres pour le lycée.