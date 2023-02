A Raiatea, les batteries usagées s’amoncellent

Des actes d’incivilités et de pollution sont de plus en plus souvent constatés à Raiatea. Des batteries usagées sont ainsi fréquemment abandonnées en pleine nature.

Pourtant, la communauté de communes de Hava’i collecte et réachemine vers Tahiti ces déchets spéciaux. Ce service, proposé aux administrés, est gratuit. Il suffit de les déposer au siège technique de la ComCom à Tevaitoa.

Comme pour les huiles de vidange et les piles, le transport de ces batteries est pris en charge par la Direction de l’environnement. La société Technival se charge, pour sa part, de leur traitement et de leur envoi vers la Nouvelle-Zélande.

Aucune batterie usagée acheminée vers Tahiti l’an dernier

En 2019, 72 tonnes de batteries usagées ont ainsi été acheminées vers Tahiti, contre 20 tonnes en 2020, et 18 en 2021. Mais, l’an dernier, aucun envoi n’a eu lieu depuis Raiatea en raison de lenteurs administratives entre la ComCom et la Direction de l’environnement. Le traitement des demandes prend souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Résultat : les batteries s’amoncellent au siège de la ComCom. La Direction de l’environnement, que nous avons sollicitée, n’a pas souhaité répondre aux sollicitations de TNTV, de même que la ComCom.

Pour ce qui est des professionnels, comme les garagistes, la donne est différente. Ils doivent assurer eux-mêmes l’acheminement de leurs déchets spéciaux. Et en assumer le coût.

Une batterie jetée dans la nature pollue plus d’un mètre cube de terre pour une durée de 100 ans.