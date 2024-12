L’association Na papa e va’u veut inscrire le triangle polynésien au patrimoine mondial de l’UNESCO

La nouvelle a été dévoilée ce mardi matin lors de la première rencontre du comité de gestion du marae de Taputapuatea après un long arrêt depuis 2019 des suites de la Covid-19. Un projet ambitieux, mais pas impossible pour l’équipe qui est à l’origine du projet de classement du marae de Taputapuatea en 2017.

Pour les membres de l’association culturelle Na papa e va’u, cette labellisation sera la reconnaissance de l’histoire du peuplement, un moyen de rassembler les peuples du Pacifique. Les membres de l’association se disent prêts à travailler dès aujourd’hui.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Le classement du triangle polynésien, c’est un peu la vision finale de la démarche de départ, puisque c’est de classer finalement notre ‘polynésianité’ dans l’histoire de l’humanité. C’est de classer l’océan au milieu, comme finalement autoroute de navigation et de connexion entre eux. C’est de classer aussi tout l’immatériel et le patrimoine immatériel qu’il y a, que ce soit la navigation aux étoiles, que ce soit d’ailleurs les courants, tout ce qui est en fait rituel et protocole, généalogie, etc. autour d’une thématique qui va forcément séduire l’UNESCO au titre de la paix, l’éducation, la science et la culture » indique Richard Tuheiava, membre de l’association.