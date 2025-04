Alors que le jeune garçon se trouvait non loin de sa mère qui était en train de pêcher, mercredi dernier sur le petit atoll des Tuamotu, il s’est retrouvé prisonnier des sables mouvants.

L’enfant a été retrouvé inconscient. Et malgré le déclenchement d’importants moyens de secours, par hélicoptère, il n’a pu être réanimé et est décédé. Un accident tragique et extrêmement rare en Polynésie.