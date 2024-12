Une semaine dédiée à l’océan au fenua

Une plateforme régionale pour éclairer les décisions sur les grands fonds

Organisée par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) en partenariat avec l’Université de la Polynésie française (UPF), une plateforme régionale dédiée aux savoirs et à la gouvernance des grands fonds marins se tient du mardi 10 au jeudi 12 décembre sur le campus de l’UPF.

Cet événement, qui fait suite à une première rencontre en Nouvelle-Calédonie en mars dernier, vise à approfondir les connaissances scientifiques et à croiser les savoirs traditionnels. Élus du Pacifique, autorités coutumières, chercheurs et organisations non gouvernementales discutent des moyens de protéger ces écosystèmes encore mal connus.

Un « Village de l’Océan » pour sensibiliser le public

Le vendredi 13 décembre, de 8 h 30 à 16 h, la présidence de la Polynésie française accueillera un « Village de l’Océan ». Un événement gratuit et ouvert à tous. Ce village mettra en lumière les initiatives locales portées par des associations, des entreprises et des institutions de recherche pour une gestion durable de l’océan.

Parallèlement, les représentants des pays et territoires du Pacifique aborderont les grandes questions de protection de la haute mer et de la biodiversité marine. Cette rencontre pourrait déboucher sur une déclaration commune, un signal fort en faveur d’une coopération renforcée dans cette région stratégique.

Une étape vers la Conférence des Nations Unies sur l’Océan 2025

Ces initiatives s’inscrivent dans une dynamique mondiale qui culminera lors de la Conférence des Nations Unies sur l’Océan, prévue à Nice en juin 2025. Les discussions et les engagements pris cette semaine en Polynésie française contribueront directement à cette mobilisation internationale.

Pour les participants, l’enjeu est clair : trouver des solutions concrètes pour préserver l’océan, non seulement comme un écosystème vital, mais aussi comme un héritage à transmettre aux générations futures.