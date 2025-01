Le fenua ouvre le Relais des Outre-mer pour valoriser les territoires ultramarins

La troisième Conférence des Nations unies sur l’Océan aura lieu à Nice (UNOC-3), du 9 au 13 juin prochains. L’événement a pour objectif de réunir l’ensemble des États membres des Nations unies, les agences spécialisées, la société civile, le secteur privé et les donateurs internationaux pour répondre aux défis de l’océan.

À 6 mois de ce sommet, la France lance un « Relais des Outre-mer » pour valoriser les territoires ultramarins. Et c’est la Polynésie française qui ouvre le bal avec une vidéo réalisée par Tim Mckenna. Le message est le suivant :

« L’Océan, Te Moana nui, représente ce qu’il y a de plus sacré dans la culture polynésienne. L’océan rapproche et unit. Il est le berceau des traditions, le support des activités économiques et un espace de vie essentiel.«

La France a annoncé 2025 comme l’Année de la Mer. Plusieurs événements sont organisés tout au long de l’année, partout en France, avec pour point d’orgue l’UNOC-3.