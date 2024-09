L’océan à l’honneur pour la fête de la science

Pour sa 33e édition, la fête de la Science met l’Océan à l’honneur. Du 4 au 18 octobre, le public sera invité à découvrir l’océan comme véritable laboratoire à ciel ouvert et milieu complexe mobilisant un champ important de la recherche, des sciences fondamentales et appliquées aux sciences humaines et sociales.

La Fête de la Science débutera officiellement le vendredi 4 octobre avec plusieurs activités phares, notamment des ateliers et des animations scientifiques à l’Assemblée de la Polynésie française, réunissant 25 partenaires. Il y aura également une table ronde sur les grands fonds marins, réunissant experts et personnalités.

L’événement comportera également plusieurs conférences, qui auront lieu le mardi 8 octobre et le jeudi 10 octobre à l’Université de la Polynésie française (UPF).

De plus, des journées portes ouvertes seront organisées du 7 au 17 octobre, permettant aux scolaires de visiter des centres de recherche comme l’Institut Louis Malardé (ILM) à Papeete et Paea, le Criobe, ainsi que les stations de Météo France à Faaa et Mangareva. En outre, des interventions pédagogiques auront lieu dans les établissements scolaires du 1er degré au lycée, offrant aux élèves l’opportunité de rencontrer et échanger avec des scientifiques. Ces activités, prévues à Tahiti et Moorea, s’étendront également aux îles éloignées : Nuku Hiva (Marquises), Mangareva (Gambier), Rurutu (Australes), Rangiroa et Hao (Tuamotu), et Raiatea (Îles Sous-le-Vent).

Enfin, des capsules vidéo sur les travaux des chercheurs seront accessibles en ligne dès le 4 octobre.

Le programme complet de la Fête de la science