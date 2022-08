Téléphonie mobile : une concurrence en faveur des abonnés

Vini iti, Vini Nui et Vini Reva… La société de téléphonie mobile lance de nouvelles offres plus attractives avec plus de DATA internet. Les jeunes de moins de 25 ans bénéficieront également de data supplémentaires offerte. De nouvelles offres qui s’accompagnent d’un nouveau catalogue de téléphones et de promotions durant un mois. Onati via Vini met en avant la qualité de ses infrastructures et de son réseau. “Aujourd’hui nous lançons de nouvelles offres sans avoir attendu que les autres réagissent, déclare Thomas Lefebvre- Segard. Nos offres, nous pouvons aujourd’hui les lancer et les commercialiser parce que nous avons un réseau et une infrastructure de qualité. Nos débits, notre couverture sont sans commune mesure plus performants que nos concurrents.”

Qu’en pensent les concurrents justement ? Pour Patrick Moux, Vodafone reste de loin le plus compétitif, malgré les nouvelles offres de Vini : “Je pensais qu’ils nous auraient au moins talonné, au moins copié un minimum, enfin mieux copié puisqu’ils ont l’habitude d’être un photocopieur. On ne fait pas quelque chose parce que quelqu’un a fait. Ce n’est pas notre genre. Nous on ne veut pas profiter des Polynésiens. On fait des prix dès qu’il y a plus d’abonnés. Et ils sont nombreux. On a fait encore un super mois de juillet; Plus vous serez nombreux à venir chez Vodafone, plus les prix baisseront.”

De son côté, Viti se réjouit de cette concurrence et considère que sa propre stratégie commerciale est la bonne. “Nous avons des offres qui sont très simples, lance Raymond Colombier, le directeur marketing et commercial de Viti. Tout est inclus. Pas d’options, pas de bulles. Tout est donné, maximum au meilleur prix. C’est dur de faire simple.”

La société Viti annonce d’ailleurs qu’elle lancera de nouvelles offres, elle aussi, à la fin du mois. Le meilleur reste à venir pour les consommateurs polynésiens.