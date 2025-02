Hafa Holman, une figure emblématique de Maharepa

Vous l’avez sans doute déjà croisé à Maharepa : tous les jours, Hafa Holman vient à vélo au centre commercial du district. Accompagné de sa chienne Chocolat, il vend ses produits artisanaux, vivo, paniers, huile de coco, dessous de plats tressés… Hommes de Polynésie vous invite à (re)découvrir cette figure emblématique et atypique.

Une vie à Moorea

Hafa Holman a 64 ans, il est né et a passé sa vie sur l’île de Moorea, dans le district de Paopao.

« Avant, j’ai travaillé dans les champs de légumes, le bâtiment, menuiserie, élevage de cochons. J’ai travaillé dans les coprah, les champs d’ananas et pour finir artisan. »

Depuis une quinzaine d’années, il prend son vélo, chaque jour, et s’installe au centre de Maharepa où il vend ses créations. Il fait désormais partie de la vie de l’île soeur, avec sa douceur et ses traits d’humour. Le temps paraît figé pour cet homme qui vit de ses mains.

« De temps en temps je descends sur Tahiti ou dans les îles. Peut être que dans cinq ans je voyagerais un peu.»

« L’artisanat c’est toute ma vie »

« J’ai changé de métier depuis 2015, pour me reposer après les métiers physiques, je commençais à prendre de l’âge et je voulais pas continuer ma vie à m’abimer le dos. Au départ je voulais faire des plats à emporter, mais quand j’ai calculé, il me faut une cuisine spéciale, voiture et quoi encore ? C’est là que je me suis dit : « je vais faire petit à petit l’artisanat », c’est plus simple. »

Hafa créé ses vivo noirs, ses dessous de plats tressés et de l’huile de coco. Il a appris seul, d’abord dans son enfance :

« Y a pas de problème pour moi la tresse : depuis que je suis jeune je fais ça. Nous les Tahitiens, avant, on avait les cochons à la maison. Un ou deux. Et on les attachait avec une corde. C’est par là que j’ai appris à tresser, tout seul. C’est une tresse à six cordes, pour faire les dessous de plat. Tous les soirs je tresse et la journée je fais la couture, je fabrique. »

Cela fait cinq ans qu’il produit son huile de coco, mais il s’est aidé d’internet cette fois ! Après s’être renseigné sur différentes techniques, il opte pour le bain-marie qui préserverait les qualités de l’huile :

« C’est pour le corps et les cheveux. Tu peux en mettre sur toi, ca rentre immédiatement dans la peau et ça hydrate. Pour les cheveux c’est bien : regarde-moi, j’en ai mis et c’est allé dans la barbe, ça coule ça descend. C’est pour ça que j’ai une belle barbe (rires). »

Et pour ses vivo ornés de dauphin, l’artisan utilise du bambou local. Il travaille tous les jours à coudre, colorer, tresser. Avec espièglerie, Hafa nous confie que l’artisanat est à la fois un gagne-pain et un lieu de création.

« J’aime ce travail que je fais avec mes mains. C’est l’amour de ma vie l’artisanat.

L’artisan, il ne copie pas, il réfléchit, dans son coin. Le but ce n’est pas d’aller voir l’autre pour copier. C’est pas comme ça. Il faut aussi rester un peu dans son coin. Moi, j’ai choisi de tout faire du début à la fin. Je ne vais pas dans les magasins, je choisis mes prix, je suis mon propre patron. Et les gens viennent. »

Une associée merveilleuse : Chocolat

Chocolat et Hafa ne sont jamais très loin l’un de l’autre.

« Je viens tous les jours à vélo avec Chocolat. Ça fait 18 ans qu’elle est avec moi. C’est un chien abandonné : tous les commerces d’ici on lui a donné à manger, on a pris soin d’elle. Et moi je l’ai recueillie rapidement. »

L’artisan raconte avec douceur qu’il s’est pris d’amour pour sa chienne et qu’ils sont presque associés. Chocolat lui ramène des clients : elle va voir les touristes pour demander à manger et les ramène à son maître.

« Je pourrais écrire un petit livre pour ce chien. Ça fait 18 ans que je suis dans cette cour et elle aussi. On est bien à Maharepa.»

Chocolat, qui fait la sieste près de l’étal de Hafa, semble apprécier la sagesse et le calme de son humain. Ce dernier nous offre un modèle de vie simple, honnête.

©Photos : Marie Lecrosnier–Wittkowsky pour Hommes de Polynésie