Perturbations sur le réseau Vini : le haut-commissariat recommande de privilégier « le téléphone fixe » pour les urgences

Plus de 4G, des SMS reçus longtemps après l’envoi, des appels qui ne fonctionnement pas… De nombreux internautes ont manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Ce jeudi matin, Vini a expliqué rencontrer « des perturbations ». « Une partie des services a été partiellement rétablie à 7h00, et nos équipes sont mobilisées pour un retour à la normale dans les plus brefs délais », promet la société.

Dans un communiqué, le haut-commissariat recommande aux utilisateurs de « privilégier les appels urgents depuis un téléphone fixe et de limiter les connexions 4g et les appels non urgents ».