Maintien du moratoire accordé aux perliculteurs de Takaroa

En 2014, le lagon de l’atoll de Takaroa a été impacté par le phénomène Vaitia qui s’est traduit par une efflorescence algale colorant les eaux du lagon et aboutissant à une eutrophisation et un manque d’oxygène pour les organismes vivants. Il en a résulté un très faible taux de collectage de naissains d’huîtres perlières, une mortalité importante des huîtres d’élevage issues de ces naissains et des huîtres greffées, une croissance ralentie des nacres survivantes dans certaines parties du lagon et de mauvaises récoltes de perles.

Les stigmates de l’explosion de Vaitia sont encore bien présents dans le lagon de Takaroa. Le collectage des naissains est toujours inopérant et les superficies dédiées à l’élevage et la greffe des huîtres sont aujourd’hui largement sous-exploitées. Le Conseil des ministres a donc validé un projet d’arrêté exonérant les perliculteurs de Takaroa de redevances d’occupation du domaine public maritime dues au titre de l’année 2019.

Les autres sujets dans le compte-rendu du Conseil des Ministres :

Ouverture de la pêche aux holothuries pour 2019 dans les îles de Toau, Kauehi et Fakarava

Le Pays soutient l’industrie agroalimentaire locale

Subvention de fonctionnement et subvention d’investissement en faveur de l’association Initiative Polynésie française

Subvention de fonctionnement en faveur de l’ADIE pour l’année 2019

Dispositif d’aides aux sociétés : soutien du Pays à six entreprises

Le Pays soutient l’insertion professionnelle des jeunes diplômés polynésiens

Soutien aux municipalités : subventions de la Délégation pour le développement des communes

Mise à jour de formulaires de déclaration de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe de consommation pour la prévention et de l’impôt sur les sociétés

Evolution du statut des huissiers de justice et des clercs assermentés

Première réunion de l’observatoire du transport maritime interinsulaire

Aide financière à la SCA Vaihiti

Protection de l’environnement : subvention à l’association Coral Gardeners

Dispositif pour le transport des étudiants

Mise en place de sections bilingues Français – Tahitien dans les écoles primaires et les Centres de Jeunes adolescents (CJA)

Subventions de fonctionnement aux associations sportives et de jeunesse