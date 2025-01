Marquises : pas de nouveau statut mais un compromis pour les hakaiki

C’est au rythme des pahu et des mavemai que s’est ouvert le conseil des ministres délocalisé à Taiohae, Nuku Hiva, ce mercredi. Une rencontre essentielle pour les six hakaiki des Marquises, également réunis dans le cadre du 1er Conseil communautaire de l’archipel de l’année.

L’un des sujets les plus attendus de cette rencontre par la CODIM : la montée en compétences de l’archipel et l’avancée du projet de communauté d’archipel (CODAM) pour les Marquises, formulé en 2022 par les élus. Au rang de ces compétences, le tourisme, le secteur primaire et culturel, et surtout la gestion du domaine foncier.

« Nous avons évoqué ce sujet qui paraît peut-être brûlant pour les autres, pour ceux qui nous regardent de Tahiti (…) on ne veut pas se séparer, assure Benoît Kautai, maire de Nuku Hiva. On veut rester au sein de cette Polynésie française mais simplement qu’on nous fasse confiance, qu’on nous transfère des compétences, ne serait-ce que celles concernant le développement économique. Qui dit développement économique dit préservation, c’est simplement ça » .

(Crédit Photo : TNTV)

Car avant la CODAM, le maire de Tahuata Félix Barsinas rappelle qu’il faudra passer « par les compétences de la commune comme l’eau, les déchets et bien sûr le traitement des eaux usées. C’est vraiment au niveau de l’accompagnement financier, et surtout le processus de démarches administratives qui est trop long » , déplore-t-il.

De son côté, le gouvernement a réaffirmé ses priorités. Concernant la gestion du patrimoine de l’UNESCO, pas de changement de statut. Mais Moetai Brotherson affiche sa volonté d’accorder aux Marquises une plus grande marge de manœuvre, notamment la possibilité d’agir « au-delà des études« . « On a moins discuté de statut particulier, que de l’utilisation des dispositifs qui existent déjà dans le statut actuellement, notamment la L55, explique-t-il. (Les hakaikis) ont fait toutes les études qu’ils pouvaient faire. Maintenant ce qu’ils aimeraient, c’est pouvoir agir » .

L’après-midi a été consacré aux visites de terrain, permettant de faire un point d’étape sur les projets en cours et ceux déjà réalisés sur l’île de Nuku Hiva. Les visites de l’hélistation, du centre d’enfouissement technique et de la nouvelle scierie sont au programme.