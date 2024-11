Le gouvernement à Rapa pour deux jours de mission

Une bonne partie de la population de Rapa a participé à l’accueil traditionnel de Moetai Brotherson et d’une partie de son gouvernement, arrivés ce jeudi matin de Raivavae par l’Aranui. Après les chants, levée des couleurs, discours et haka de bienvenue s’est tenue une première réunion de travail avec le conseil municipal, dont les doléances peuvent s’avérer spécifiques. La plus isolée des îles de Polynésie souhaite conserver son fonctionnement particulier, avec notamment son Conseil des Sages, les Toohitu, qui gèrent toutes les terres.

Mais la priorité de l’édile Tuanainai Narii est, justement, plus terre à terre : la finition de la tranche en cours de travaux – 172 millions de francs, avant la troisième tranche chiffrée à 300 millions de francs – pour l’adduction d’eau potable. C’est seulement ce vendredi, date du conseil des ministres délocalisé, que le gouvernement répondra à l’ensemble des projets des élus.

Une autre de leur demande porte en effet sur le désenclavement numérique de leur île, non reliée au câble optique Natitua Sud, fournissant un internet haut débit à Tubuai ou Rurutu. « La mise en place du Fare ora nécessite un réseau internet puissant. Dans quelques mois, le réseau va être augmenté en capacités, ce qui va permettre aux services, notamment à la commune, au Fare ora et à l’école de faire des visioconférences, donner des cours à distance » , liste Tuanainai Narii. Et donc, une télémédecine pour soutenir soutenir les infirmiers sur places.

– PUBLICITE –

Bien que lent, le débit internet n’est pas pour autant un motif d’exode vers Tahiti selon le maire, qui rappelle que la connexion à Rapa est suffisante pour avoir une « fenêtre sur le monde extérieur » . « On est au courant de ce qui se passe en Israël, on est au courant de ce qui se passe en Ukraine et c’est ces petites fenêtres-là qui nous apportent des informations sur le reste du monde » , sourit-il.

Un foyer pour les jeunes de Rapa à Faa’a

Pour héberger les jeunes de Rapa partis à Tahiti, une association de la commune créée au début des années 2000 a acquis du foncier sur Faa’a, où le projet de construction d’un foyer se fera en fonction des levées de fonds et des aides du Pays.

« On est arrivés à emmagasiner plus de 40 millions de francs en fonds propres, se félicite Tuanainai Narii. Nous allons solliciter le soutien du Pays sur le sujet, ainsi que les services de l’État. J’ai déjà sollicité et j’ai déjà une réponse à peu près positive » . Bonne nouvelle donc, à priori, pour celui qui est maire de Rapa depuis 1995 mais ne le sera plus en 2026, puisqu’il ne se présentera pas à sa propre succession.