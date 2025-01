Inflation : les prix des transports et du logement en hausse en décembre 2024

Les transports et les loyers en hausse, les produits alimentaires en baisse

En décembre 2024, l’indice des prix à la consommation (IPC) progresse de 0,1 %, atteignant 111,39 (base 100 en décembre 2017). En glissement annuel, il affiche une hausse de 1,4 % et une moyenne sur 12 mois de +1,2 %. Une dynamique principalement portée par la flambée des prix des services de transport (+11,4 %) et des loyers réels d’habitation (+0,7 %)​​, note l’ISPF.

Du côté des transports, la hausse s’explique par l’augmentation des prix du transport aérien de voyageurs (+ 14,6 %) et des prix des voyages à forfait (+ 3,2 %) .

L’Index des Loyers Privés (ILP) augmente de 1,1 % en un an, tandis que l’Index des Loyers Commerciaux (ILC) croît de 0,8 %​.

À l’inverse, des baisses de prix sont constatées sur les produits alimentaires (- 0,5 %) avec notamment celle des prix des produits de la mer (- 6,9 %), exerçant un impact négatif de -0,21 point sur l’indice global. Par ailleurs, le secteur des communications enregistre une baisse significative de -6,4 % sur un an​.

Dans le BTP, le prix des matériaux métalliques chutent de -4,0 % sur un an. Certains produits chimiques, comme les adjuvants béton, augmentent de +11,2 %​.

Index général du BTP en légère baisse mensuelle

L’index général du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) recule de 0,1 % en décembre 2024 pour s’établir à 132,81, tout en affichant une hausse annuelle modérée de 0,5 %. La baisse s’explique par une diminution des prix des matériaux de construction (-0,4 %), tandis que les segments du Gros Œuvre et du Second Œuvre baissent respectivement de 0,3 % et 0,1 %​.

Dans le secteur des Travaux Publics, l’index du Génie Civil reste stable. Celui des Travaux Spécialisés progresse légèrement de 0,1 %. Sur 12 mois, le Génie Civil affiche une augmentation de 1,0 %​.

