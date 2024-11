Coût de la vie dans les territoires ultramarins : « on ne peut pas continuer » , déclare le ministre des Outre-mer

Dans ses propos liminaires devant la Délégation sénatoriale aux Outre-mer, François-Noël Buffet a rappelé – comme il l’avait fait devant la Délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale – que les crédits de la mission Outre-mer devaient s’inscrire dans l’objectif du gouvernement de réduction du déficit public. « À mon arrivée rue Oudinot, j’ai découvert qu’il était prévu une diminution très forte du programme 123, conditions de vie Outre-mer qui porte sur les actions déterminantes au service de l’ensemble des territoires, soit moins de 37% de budget en autorisation d’engagement » , a-t-il débuté.

Toutefois, les engagements de l’État doivent être honorés, a souligné le ministre, qu’ils portent sur les contrats de convergence, de transformation ou sur la réforme de la continuité territoriale. Sur sa méthode, François-Noël Buffet estime devoir se reposer « davantage sur les rapports et les préconisations des élus comme de l’ensemble des acteurs de terrains » , prenant comme exemple le rapport de la Délégation aux Outre-mer sur l’océan Indien.

Le ministre a également évoqué la question du logement en Outre-mer, objet d’un récent rapport du Sénat. « C’est une vraie surprise pour moi de voir la situation du logement dans nos Outre-mer, et la manière dont les choses se passent » . Dans cette optique, le livre blanc sur la construction durable en Outre-mer devra éclairer la finalisation du plan logement III prévu pour début 2025. Concernant les logements sociaux, François-Noël Buffet proposera à sa collègue ministre en charge du Logement Valérie Létard de passer en revue les procédures afin d’accélérer à chaque fois que possible les constructions.

– PUBLICITE –

Sur la hausse du pouvoir d’achat, le ministre a relevé que celle-ci repose sur une hausse des revenus, mais aussi de la vie chère. « Ma conviction est que nous devons travailler sur une révision structurelle. On ne peut pas continuer à avoir dans nos territoires ultramarins des différences de prix avec l’Hexagone qui varient entre 30 et 40% alors que l’on sait tous que le niveau de revenu est parfois inférieur à celui de l’Hexagone » , a poursuive François-Noël Buffet.

À propos de la Nouvelle-Calédonie, le ministre a parlé « d’urgence absolue » . Il a rappelé qu’il avait annoncé des mesures de soutien à la fois sur le budget de 2024 et celui de 2025 pour pallier les dommages matériels massifs, et que l’État était attendu pour jouer un rôle central dans la reprise du dialogue et la construction d’un avenir commun.

Par ailleurs, le ministre, sur une question de la Réunionnaise Évelyne Corbière Naminzo (groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste – Kanaky) évoquant la taxe de solidarité sur les billets d’avion qu’elle considère comme « une double peine pour les populations ultramarines » , François-Noël Buffet a répondu. « L’Outre-mer est actuellement assimilé aux vols intérieurs en Europe, mais des discussions sont en cours pour considérer la particularité de cette situation, et si on n’y arrive pas, le ministère sur son budget aiderait toutes les personnes qui relèvent des Outre-mer à faire face à cette augmentation potentielle » .