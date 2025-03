Lancement du concours de dessin « Échos d’Outre-Mer » 2025

Cette année, le concours met à l’honneur le dessin et la diversité culturelle des Outre-mer avec pour

thème : « L’Outre-Mer, une mosaïque de cultures » . À travers cette initiative, l’ACCD’OM souhaite sensibiliser les jeunes générations à la richesse et à la préservation des patrimoines culturels ultramarins, tout en offrant une formidable opportunité d’expression artistique et de découverte.

Le concours se déroule en plusieurs étapes :

Jusqu’au 31 mars 2025 : inscription des collectivités participantes



Du 1er avril au 15 mai 2025 : réalisation et dépôt des dessins par les élèves.



Juin-Juillet 2025 : sélection des finalistes par territoire



Dernier trimestre 2025 : voyage à Paris des lauréats et jury final

Le concours est gratuit et ouvert aux élèves de CM1 de Mayotte, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, et Wallis-et-Futuna.

– PUBLICITE –

Plus d’informations sur l’inscription ICI