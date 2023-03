OrelSan : « Quand on m’a proposé de venir en Polynésie, j’ai sauté sur l’occasion »

OrelSan avait ce mercredi matin le sourire aux lèvres, malgré les longues heures de voyage. « J’ai beaucoup entendu parler de Tahiti et ne je n’étais jamais venu en Polynésie. Du coup, je suis méga content. Ça va faire 15 ans que l’on fait des concerts et l’on n’était jamais venu. Donc, quand on m’a proposé de venir, j’ai sauté sur l’occasion. C’est à la fois du travail et des vacances », a déclaré le rappeur métropolitain à sa descente d’avion.

OrelSan entend « offrir le maximum » au public polynésien lors du Tiki Fest. « Je pense que je vais faire des morceaux un peu aléatoires, du premier et du deuxième album. Evidemment, on n’est pas venu avec toute la scénographie parce que ça ne tient pas dans l’avion. Mais je pense qu’on va vraiment passer un bon moment. Ça va être ouf. J’ai trop hâte d’être à samedi. Merci beaucoup de nous accueillir ».

L’autre tête d’affiche du festival, le DJ Bob Sinclar, est attendu dans les prochains jours à Tahiti.