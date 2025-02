À Vairao, le marae Nuutere, théâtre d’une reconstitution historique

Ils ont 14 ans en moyenne, et c’est leur première expérience avec le monde de l’audiovisuel. Des élèves de 4ᵉ tournent actuellement « Rahui, la promesse polynésienne », un documentaire de la réalisatrice Mélissa Constantinovich préparé depuis plusieurs années. « On va parler plus précisément du rahui de Tautira et du rahui de Bora Bora, explique Corinne Pouplard, productrice au sein de Stories and Co. Donc là, on travaille avec une équipe pédagogique du collège de Taravao, avec les élèves. Ils travaillent sur cette reconstitution sur un marae, le marae de Vairao. On a bien briefé les lycéens, les collégiens pour enlever le vernis à ongles, les boucles d’oreilles, les cheveux décolorés etc. »

Les élèves ont écrit eux-mêmes leurs chants. Ce travail est aussi l’occasion de découvrir la fabrication du tapa avec une artisane de renom, et de s’initier à l’univers des médias. « On a écrit un projet pédagogique autour des traces, autour des symboles, détaille Fabien Lann, professeur d’éducation musicale au collège de Taravao. On est allé au musée de Tahiti et des iles, on a travaillé avec un auteur aussi, Alexander Lee. L’idée, c’était à la fois de les ouvrir sur des œuvres contemporaines, mais aussi d’essayer de comprendre, de revenir dans le passé. »

Interprète du orero, Tepairu s’entraîne depuis plusieurs mois. « Je joue un peu le rôle principal. Je joue la fille du arii et je devais apprendre beaucoup de textes pour pouvoir jouer ce rôle. C’est la toute première fois que je fais ça. Je suis contente de pouvoir participer à ce genre d’événement. C’est vraiment bien. »

Le marae de Nuutere, privé, se trouve à Vairao. Ce documentaire offre encore une belle visibilité à la commune, qui peaufine ses projets de rahui.

La diffusion de « Rahui, la promesse polynésienne », est prévue pour la journée mondiale des océans, le 8 juin. Mais sa productrice, récemment récompensée lors du Fifo envisage de briguer un nouveau prix lors du Festival 2026.