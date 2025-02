Tiki Fest 2025 : le nom de l’artiste mystère dévoilé

SCH, Feder, Slimane, Bon Entendeur, Emma Peters, Sheylley et… Don Diablo. Le DJ- Producteur Néerlandais rejoint le line up de ce 4e Tiki Fest qui aura lieu les 11 et 12 avril au Parc Vairai.

Star de House music et N1 mondial de la Future House, Don Diablo tourne non stop sur les MainStage des plus gros festivals du monde.

Pour rappel, du côté des artistes locaux, ils seront 15 à se produire. Parmi eux, les incontournables Pepena, Nohorai, Tuakana, Vaki ou encore Raimana.

– PUBLICITE –

Deux jours de festival attendent le public polynésien, fidèle au rendez-vous depuis la 1ère édition, en 2019. Pour accueillir une partie des 12 000 personnes attendues, un camping de 400 personnes sera mis en place.

Retrouvez toutes les informations et la billetterie sur le site officiel du festival.