En 2025, le Tiki Fest revient… sur deux jours de festival

C’est officiel, le Tiki Fest revient en 2025, mais en plus grand format. Rappelez-vous, l’édition 2024 avait reçu 6 000 personnes au parc Vairai, soit la capacité d’accueil limite du site. Booba, Martin Solveig, Biga Ranx ou encore Synapson étaient en tête d’affiche et Matthieu Chedid alias M avait même fait une apparition au beau milieu du set du DJ Martin Solveig.

Cette fois, pas moins de 6 artistes internationaux et 15 artistes locaux seront présents. Au programme, ce sont désormais 12 000 festivaliers qui sont attendus et non plus sur un mais sur deux jours, les 11 et 12 avril. Et qui dit festival sur plusieurs jours, dit espace de camping, avec des sanitaires, des douches, une chill zone et des espaces de restauration.

Une nouveauté prévue par Studio 87. « Il y aura un village camping sur le plateau d’Outumaoro » annonce le gérant de la boîte d’événementiel, Floriant Sodoyer. « On est en train de tout mettre en place avec des bureaux d’études et Grands Projets de Polynésie. On pense pouvoir accueillir environ 330 tentes, donc près de 600 personnes sur ce village. Soit des festivaliers qui pourront venir du monde entier et se loger plus facilement à moindre coût. »

C’est justement pour permettre aux festivaliers des îles et à ceux de l’étranger de s’organiser, que Studio 87 annonce le nouveau rendez-vous aussi tôt. « On a hâte de recevoir tout le monde et de faire la fête avec vous pendant ces deux jours de festival » sourit le responsable. Il faudra cependant attendre le mois d’octobre pour connaître le line up 2025 et l’ouverture de la billetterie. Toutes les informations seront à retrouver sur www.tikifest-tahiti.com et sur les réseaux sociaux associés.