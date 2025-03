Vaihere Lissant nommée directrice de Tahiti Tourisme

Nommé en 2020, Jean-Marc Mocellin quittera son poste à la tête de Tahiti tourisme en mai pour prendre sa retraite. Dès l’annonce de son départ, l’entreprise s’est mise en quête d’un(e) remplaçant(e).

Ce vendredi, Tahiti tourisme annonce officiellement que c’est Vaihere Lissant qui reprendra les rennes. Un Conseil d’Administration s’est tenu durant lequelle elle a été nommée directrice Générale du Groupement ‘sur proposition de Bud Gilroy, Président du Conseil d’Administration et Moetai Brotherson, Président du Pays en charge également du ministère du Tourisme », indique un communiqué.

Trois candidats avaient été sélectionnés et auditionnés par le comité de sélection composé par l’actuel Directeur Général du Groupement, le Président du Conseil d’Administration et le Président du Pays en charge du Ministère du tourisme.

À l’issue de ces entretiens, la candidature de Vaihere Lissant a été retenue et présentée aux administrateurs de Tahiti Tourisme. Vaihere Lissant assure actuellement la Direction Marketing & Communication au sein de Tahiti Tourisme.

Native du fenua, elle est diplômée d’une école supérieure de commerce. Vaihere Lissant a débuté dans un cabinet de conseil parisien en marketing stratégique. De retour au fenua en 2010, elle poursuit sa carrière dans le marketing, dans le secteur des télécommunications.

C’est en 2014 que Vaihere a rejoint Tahiti Tourisme. Elle pilote depuis 10 ans le département marketing et communication regroupant les services marketing, communication et webmarketing, en charge notamment de la stratégie de marque de la destination Tahiti Et Ses Îles, avec la conception des campagnes de communication à déployer par le groupement aussi bien localement qu’à l’international.

Vaihere Lissant supervise également l’équipe chargée de la gestion des 18 sites internet B2C, ainsi que les outils web utilisés par le Groupement pour assurer sa mission de promotion de la destination.

Plus récemment, dans le cadre de la stratégie de développement touristique de la Polynésie française, son département coordonne, avec la Direction Générale, la participation de Tahiti Tourisme aux travaux d’élaboration du Plan Tourisme Durable 2030.

Pour Jean-Marc Mocellin, directeur général sortant, « la nomination de Vaihere Lissant s’est imposée naturellement. Elle résulte d’une promotion interne méritée en faveur d’une professionnelle reconnue qui a travaillé à mes côtés et s’est affirmée tout au long de mon mandat. Elle assurera la continuité des actions et de la stratégie mises en place. »

« C’est une fierté de nommer à ce poste une enfant du Fenua qui connaît parfaitement le fonctionnement de Tahiti Tourisme. On l’a vu évoluer au fil des années au sein des équipes où elle a pu démontrer sa capacité à mener à bien des projets phares du Groupement » a confié Bud Gilroy, Président du Conseil d’Administration de Tahiti Tourisme.

Vaihere Lissant prendra ses fonctions le 15 mai prochain. Jusque-là, la Direction Générale du Groupement reste assurée par Jean-Marc Mocellin.