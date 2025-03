Miss Punaauia : à J-1 de l’élection les candidates sous le feu des projecteurs

C’est ce jeudi à la tombée de la nuit que les candidates de Miss Punaauia ont pris place sur scène pour la première répétition générale des élections. À J-1 de l’élection au parc Vairai, si le stress est à son comble, Kalani Li Chao-Itchner, ancienne Miss, tenait à leur faire passer un message : savourer pleinement l’expérience.

« Qu’elles s’amusent sur scène, qu’elles restent elle-même surtout, parce que la soirée va super vite passer. Du coup il faut profiter de chaque moment et puis je leur souhaite tout le meilleur » , sourit-elle.

Une nouveauté cette année : la candidate élue Miss Punaauia participera directement à Miss Tahiti. Un tremplin bienvenu pour préparer l’élection de beauté la plus prestigieuse du fenua. Autre changement, le thème « Mes racines, mes liens » , qui se distingue largement de ceux des années passées. « On a fait les Miss sont en fêtes, les Miss font du cinéma, chic et glamour, donc cette année on a vraiment voulu renouer avec notre culture, notre identité (…) cette année on retourne aux sources » , explique la 5ème adjointe au Maire en charge des festivités de la culture du patrimoine, Marie-Rose Teuru.

– PUBLICITE –

À en croire la répétition, les liens tissés entre les candidates depuis trois semaines se sont révélés particulièrement solides. Entre excitation, stress, et hâte de révéler les progrès effectués, les candidates partagent un esprit fraternel, loin de l’idée d’une compétition malsaine.

Infos pratiques :



🎟️ Billets en vente :

👉 Dès 500 Fcfp dans les magasins Carrefour

👉 Sur Ticketpacific.pf