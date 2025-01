Nouvel An chinois : les lions sont réveillés

Des pétards pour chasser les mauvais esprits et des lions venus se remplir d’énergies positives. C’est leur première étape auprès du Dieu Kanti avant de partir en tournée partager prospérité, chance, amour et bonheur dans les foyers et les commerces du fenua.

Plusieurs associations d’arts martiaux ont ramené les fauves dans le temple pour recevoir les bénédictions des mains du gardien du temple, Richard Chenoux. « Nous avons reçu plusieurs écoles de danse du lion, qui sont venus respecter notre divinité, ici qui est Kanti. On lui demande prospérité, chance, bonheur, paix et amour. En venant au temple avant d’aller en ville, dans les commerces ou les foyers, on emmagasine du positif, de la bonne énergie. »

L’association Jin Wu Koon menée par Charles Laux a été la première à lâcher ses fauves ce mercredi à l’intérieur du temple. « C’est très important d’ouvrir le premier jour de l’an pour la protection. Il y aura pas mal d’épreuves pour tout le monde. Je dirai que c’est une année de challenge. »

L’une des plus jeunes associations sino-polynésiennes Wen wu gwan Tahiti, présidée par Mickael Mou Sang est venue présenter ses vœux pour cette année du serpent de bois. « Officiellement, on existe depuis 3 ans. On s’est lancé cette année dans la danse du lion pour perpétuer la tradition et donner un objectif de démonstration en plus de kung fu qu’on fait d’habitude. »

Après le temple, direction le Si Ni Tong devant le serpent de bois, symbole de cette nouvelle année. Un serpent doré sculpté à cette occasion. « Nous avons la chance d’avoir un artiste qui tous les ans nous prépare la statue. Je crois qu’il y a un peu de vert pour représenter la verdure et puis le bois, solide, symbole d’équilibre. »

Les lions repartiront dans les foyers et les commerces pour propager l’énergie positive durant les 15 jours de festivités. Samedi aura lieu le bal populaire. Viendra ensuite une journée culturelle chinoise le 9 février. Point d’orgue de ce Nouvel an chinois : le défilé des lanternes le 15 février, de la mairie de Papeete jusqu’au temple Kanti.