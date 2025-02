La communauté chinoise célèbre sa riche culture au temple Kanti

Comme chaque année pour la Journée culturelle chinoise, la population s’est déplacée en masse au temple Kanti. De même que les officiels, président du Pays et haut-commissaire en tête.

Démonstrations d’arts martiaux, danse du dragon, initiation à la calligraphie ou encore dégustation de plats traditionnels, les activités proposées étaient multiples et variées.

« C’était une journée à ne pas manquer », sourit Marie-Claire Gardan, la présidente de Sini Tong, « nous avons eu le plaisir de voir que tous les anciens sont venus, mais aussi les jeunes. C’est une occasion de se réunir et de voir toute la population, toutes les ethnies, autour de nous pour cette fête ».

Celle-ci a profité de la présence des autorités du Pays et de l’État pour évoquer le sujet du cimetière du « Chemin du repos éternel » d’Arue. Le seul cimetière « privé » sur le sol polynésien.

« Les plus anciens Chinois y sont enterrés. Mais c’est une gestion très difficile, même au niveau de la place. On est limité. L’entretien demande aussi beaucoup d’efforts. On s’arrache un peu les cheveux », souligne la présidente de Sini Tong.

Cette année, l’association espère voir aboutir son « grand projet » : terminer son Centre culturel. Elle souhaite également être en mesure d’organiser, au mois de mai ou de juin, des courses de bateaux-dragons.