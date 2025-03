1380 livres polynésiens offerts aux écoles des îles

Après l’opération « Livres cadeaux pour tous les CDI » menée en 2024, l’État poursuit son soutien à la littérature polynésienne et à l’accès à la culture. « Une sélection de plus de 1 380 livres polynésiens sera distribuée aux écoles maternelles et primaires ainsi qu’aux centres de jeunes adolescents de toutes les îles, exceptées Tahiti et Moorea, afin d’enrichir les fonds bibliothécaires de ces établissements » , a annoncé le Haut-commissariat de la République en Polynésie française dans un communiqué.

Ces ouvrages seront envoyés à 102 établissements et mis à la disposition des élèves, des parents et des équipes pédagogiques. L’objectif affiché est de « permettre à toute la jeunesse polynésienne d’éveiller et cultiver son goût pour la littérature, notamment polynésienne et océanienne » .

L’opération s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’Association des Éditeurs de Tahiti et des Îles, un acteur majeur de la promotion du livre en Polynésie française depuis plus de 25 ans. Cette association, soutenue par l’État, organise régulièrement des initiatives visant à valoriser la littérature locale, à l’image du Salon du Livre de Papeete ou de l’opération annuelle du Père lecteur depuis 2023.

En Polynésie, où l’accès aux ouvrages est limité dans certaines îles, ces actions permettent de rapprocher la jeunesse du livre, mais aussi de faire vivre et rayonner la littérature polynésienne sur l’ensemble du territoire.