Le Paht Chee, de l’astrologie chinoise pour savoir ce que vous l’année du serpent de bois

C’est une enseigne prisée par tous ceux qui s’attachent à la circulation des énergies. Installée à Paea, elle réalise également des bilans Paht Chee, une forme d’astrologie chinoise qui repose sur 8 caractères. Elle s’appuie sur le calendrier, vos heures et dates de naissance. Gabriel Laut s’est formé avec des spécialistes reconnus en Malaisie. « Le paht chee détermine le potentiel chance d’une personne par rapport à sa destinée. S’il est chanceux ou pas, et son chemin de vie. (…). Moi, j’appelle ça le CV intérieur d’une personne. (…) Je me bats un peu contre les faux consultants. La seule solution pour savoir si ce n’est pas un faux consultant c’est de demander s’il est diplômé et de montrer ses diplômes. »

Au fenua, il y a un engouement pour ce type d’astrologie… « Il y a peu de gens de la communauté chinoise qui viennent me voir. Ce sont plutôt des gens de la communauté polynésienne. Le paht chee est utilisé par beaucoup de chefs d’entreprises (…) ».

Et voici ce qu’annonce Gabriel Laut : « C’est la querelle qui a dominé en 2024 : les grèves, les mésententes dans les couples, les fratricides. En 2025 ça va changer avec une mauvaise étoile dans la maladie dominante pour toutes les personnes. Je conseille de se protéger au niveau de la santé. »

Gabriel envisage de lancer une agence matrimoniale basée sur l’analyse des paht chee. « Lorsqu’on a l’ADN de la personne par le biais du paht chee, on sait pertinemment quelle est la personne la plus favorable pour elle ».

Si les astres ne sont pas de bon augure pour vous cette année, sachez que pour les Chinois, les déséquilibres peuvent être détectés, mais aussi corrigés….