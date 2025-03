Quelle sculpture pour représenter le Fenua ? Comment symboliser les relations entre la Polynésie et l’île Iriomote au Japon ? C’est en répondant à ces questions que l’idée de Pi’ihoro, est née.

« C’est une relation d’amitié entre ce qu’ils ont appelé les îles : Ile de France, Ile d’Iriomote au Japon avec un chat très vénéré par les habitants. Lorsqu’on m’a demandé quelle sculpture on pourrait mettre face à ce chat endémique d’Iriomote, instantanément m’est venu Pi’ihoro. On met un chien devant un chat », sourit le concepteur de l’œuvre et directeur du Centre des Métiers d’Art, Viri Taimana.

Si en Polynésie, Pi’ihoro est considéré comme un animal totem par un grand nombre de familles, sa représentation n’existait pas à ce jour. C’est sur la base d’écrits anciens, relatifs à sa la légende, et fournis par la Direction de la culture et du patrimoine, que le travail de sculpture a débuté.

« Il y a la version tahitienne de Teva I Uta, la version du côté de Huahine, des Tuamotu et même de Raivavae. Je trouvais que ça pouvait représenter une partie de nos îles », ajoute Viri Taimana.

Des Tuti’i représentant les ancêtres, le cycle lunaire ou encore le requin comme élément d’ornement, à travers ces représentations, l’artiste a voulu mettre en avant la relation avec les ancêtres. Leurs expériences et le savoir qu’ils ont légué. Invité à présenter son œuvre à l’exposition universelle d’Osaka, il sera accompagné d’élèves du Centre des Métiers d’Art.

« On sera au pavillon français pour pouvoir présenter les œuvres qu’on aura conçues pour cette exposition et parler de notre filière, notre parcours. L’après-midi, pendant 10 jours, on aura l’opportunité de faire le tour de tous les pavillons », se réjouit l’un d’eux.