Vigilance jaune pour la pluie sur les iles du Vent

Des averses devraient s’attarder ce mardi sur le relief et la Presqu’île vers Teahupoo selon Météo France. Mercredi, les éclaircies vont dominer de Punaauia à Mahina tandis qu’ailleurs, les passages nuageux s’installent en cours de journée apportant leurs lots d’averses.

Jeudi, les éclaircies du matin laissent place vers la mi journée à des passages nuageux parfois porteurs d’averses principalement sur le relief et de Hitia’a à la presqu’île jusqu’à Papara, ils peuvent déborder l’après-midi sur Paea et Punaauia.

Températures extrêmes prévues : 23 et 31 degrés Celsius.

Vent de secteur Est modéré à assez fort. Rafales à 50/60 kilomètres/heure, notamment vers la pointe de Mara’a, la pointe Te Pari et de Hitia’a à Mahina.

Mer agitée à forte dans le Sud. Houle courte et mer du vent d’Est-Sud-Est se conjuguent pour donner des creux de 2 mètres à 2 mètres 50 mardi et mercredi. Houle longue de Nord-Nord-Ouest atteignant 1 mètre à 1 mètre 50 mercredi et 1 mètre jeudi.

Les prévisions complètes sont à retrouver sur le site de Météo France ici