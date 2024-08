Rockstar e-sport championship : les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 août

Cette année, de nouveaux jeux ont été ajoutés : Tekken 8, franchise iconique des jeux de combat depuis les années 90, mais aussi Call of Duty Mobile. Un concours de cosplay est également prévu avec partenariat avec l’association Comic fenua.

Les organisateurs attendent jusqu’à 500 spectateurs pour cet événement qui se déroulera le 4 octobre à la présidence.

Le Prize Money total de l’événement s’élève à 1.2 million de Fcfp. À la clef également pour les vainqueurs 5 places pour la Paris Games Week en octobre prochain.

Les participants ont jusqu’au 23 août pour s’inscrire.

PRATIQUE

Pour s’inscrire : https://bit.ly/Inscription_RESK_2024

Six jeux sont proposés :

𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝐒𝐌𝐀𝐒𝐇 𝐁𝐑𝐎𝐒. 𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀𝐓𝐄 – Déchaîne tes super-pouvoirs et fais mordre la poussière à tes adversaires !

𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐎𝐅 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 – Forme ton équipe et dominez la faille de l’invocateur !

𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐎𝐅 𝐃𝐔𝐓𝐘 : 𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐞 – Prends ton téléphone et plonge dans la bataille la plus intense !

𝐓𝐄𝐊𝐊𝐄𝐍 𝟖 – Prépare-toi à des combats explosifs et à des coups spectaculaires !

𝐒𝐓𝐑𝐄𝐄𝐓 𝐅𝐈𝐆𝐇𝐓𝐄𝐑 𝟔 – Enchaîne les combos et deviens le champion du hood !

𝐄𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒 𝐅𝐂 𝟐𝟒 – Montre-nous ta maîtrise du ballon et fais vibrer les filets !

Montant de l’inscription pour les joueurs : 2500 Fcfp par compétition. Et 1500 Fcfp pour les membres des associations AESPF, LPX E-SPORT ou AITO SPIRIT.