Batailles de gamers au Rockstar E-sport Championship

Depuis le 4 novembre, les phases qualificatives du Rockstar E-sport Championship ont débuté. Chaque samedi, les gamers tentent de décrocher leur ticket pour la grande finale sur l’un des jeux sélectionnés : Street Fighter 6, Fortnite, League of Legends, FIFA 24 et Smash Bros Ultimate.

Ce samedi, ils étaient réunis dans une salle d’arcade de Papeete qui les accueillait. « On a environ 20 joueurs pour Street Fighter 6. On leur a conseillé d’être présents (…) car en ligne, s’il y a des problèmes de connexion ou de latence, ce n’est plus de notre ressort », explique Poatu Mapotoeke, membre de l’association Tahiti Nui Arena, chargée de l’organisation des qualifications.

Parmi les gamers du jour, Moana. Celui-ci juge « essentielle » l’organisation de tournois d’E-sport en Polynésie : « D’une part, pour se faire connaître, car il y a des gens qui jouent à des jeux mais qui ne sont pas au courant que d’autres locaux y jouent aussi, et, d’autre part, pour se rencontrer, pour donner des conseils aux débutants et pour partager des infos ».

« C’est vraiment un très bon début. Cela permet de susciter un engouement pour les activités numériques. Le fait que de grandes marques veulent sponsoriser ce genre d’événement, c’est vraiment très bien. L’E-sport est un sport de plus en plus en vogue », se félicite-t-il.

Certains gamers locaux ont d’ailleurs aujourd’hui un niveau élevé et l’association Tahiti Nui Arena souhaite qu’ils puissent avoir l’opportunité de se mesurer davantage à des joueurs de l’étranger dans des tournois internationaux. « On relance la machine. L’année prochaine, on a pour objectif de faire partir trois joueurs par jeu », souligne Poatu Mapotoeke.

La finale du Rockstar E-sport Championship se déroulera quant à elle le 8 décembre, sous le chapiteau de la Présidence. L’évènement sera ouvert au grand public.