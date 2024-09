Les gamers à fond pour la Rockstar e-Sport Championship 2024

Près d’une cinquantaine de gamers ont participé ce week-end à deuxième édition Rockstar Esports Championships, dédiée aux fans de football. Tout au long du mois de septembre, les virtuoses du joystick polynésiens s’affrontent sur plusieurs jeux vidéo au cours de phases de qualifications. Les finalistes se retrouveront le 4 octobre à la présidence pour la grande finale.

À l’image du danois Anders Vergang, sacré champion du monde d’EA Sports FC 24, ces athlètes 3.0 visent le plus haut niveau. « Chaque match, une erreur peut être fatale. Ce n’est plus un jeu aujourd’hui, même si tout le monde passe du bon temps, il y a quand même à la clé 150 000 francs pour chaque gagnant, rappelle l’organisateur de la compétition, Maiti Rossoni. Les gamers sont très motivés » .

Champion local et vainqueur de la précédente édition, More Tehauroarii prend la concurrence au sérieux. « Le niveau est pas mal, il y a beaucoup de concurrence cette année comparé à l’année dernière, ça joue. J’espère garder mon titre, c’est le but de ma venue de Papenoo » . À l’échelle mondiale, le e-sport génère près de 156 milliards de francs de chiffre d’affaires, pour 3 milliards de joueurs.

« La Polynésie pourrait défier ce petit monde avec le potentiel de joueurs déjà identifiés. Il y a Jonas Heifara Cheung-Sen sur Street Fighter VI, parmi le top 3 océanien, note le secrétaire général de la fédération e-sport de Polynésie Taivini Tetuanui. Si le Pays nous soutient, nous pourrons développer cette catégorie particulière de sport d’élite. C’est notre objectif de pouvoir représenter la Polynésie française sur des compétitions internationales » .

Rendez-vous donc le 4 octobre prochain sous le chapiteau de la présidence pour connaître les grands vainqueurs. Le prize money est d’1,5 million de francs.