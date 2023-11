Les Marraines exposeront à l’Intercontinental pour les jeunes filles en difficulté

Elle se mobilise depuis 24 ans pour venir en aide aux jeunes filles en difficulté placées en centre d’accueil : l’association des Marraines de Tahiti organise son exposition annuelle sur le thème du partage, du 1er au 3 décembre à l’hôtel Intercontinental de Tahiti. La récolte de fonds permettra de soutenir le foyer Maninia’ura à Mahina, accueillant 8 jeunes filles et bébés, et celui de Tiai Nui Here à Paea, qui vient en aide à une dizaine d’entre elles.

« On a des besoins toute l’année, explique la coprésidente de l’association, Christine Brovelli, qui met un point d’honneur à varier les expositions d’année en année. Les artistes offrent beaucoup de choix. On essaie d’être éclectiques, de ne pas avoir que des bijoux ou des vêtements. Chaque artiste s’engage à reverser une partie de son chiffre d’affaire pour l’association, et moralement parce que c’est un sujet qui touche » .

Plus d’informations sur l’événement sur la page Les Marraines – Tahiti.