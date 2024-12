Le marché de Papeete fait son Noël du 16 au 20 décembre

Tommy le renne, Vaiana, Maui, Némo, Simba et leurs amis seront présents au marché de Papeete du lundi 16 au vendredi 20 décembre.

Tous les jours en matinée, participez à l’atelier de coloriage des lutins et prenez une photo avec le Père Noël.

Les mardi 17 et jeudi 19 décembre, place aux ateliers de maquillage féérique de Paintaface et de sculpture de ballons avec Piti Motu ! Des tours de magie et des saynètes pour rire avec Nani Le clown, Tahiti Magic Show seront aussi proposés !

Vous pourrez également repartir avec une photo souvenir capturée par Otiareva Photography.

Toutes ces activités sont ouvertes à toutes et à tous et gratuites.

Le marché restera ouvert jusqu’à 15 heures ce samedi 21 décembre 2024.