Les derniers cargos remplis de cadeaux prennent la direction des îles

Trois navires de la compagnie Taporo sont amarrés à Motu Uta aujourd’hui, destination les Raromatai, les Tuamotu, les Gambier et les Marquises, et ils sont notamment chargés de cadeaux pour Noël. « On trouve un peu de tout, des jouets, du linge… Ce sont des colis de dernière minute, là. Les gens avaient envoyé leurs colis pour les fêtes bien avant. (…) Mais il y aura de la place pour tout le monde. On n’a pas le choix, on prend tout » indique Ovatea, employé de la société Taporo.

Les grands sacs apportés par les agents de Fare Rata ont des allures de hottes du Père Noël… « J’envoie une nouvelle télé pour mes beaux-parents, ainsi que des provisions pour la famille, les enfants, et de quoi faire la fête. La famille, c’est sacré, on ne les voit pas tous les jours » confie Teddy Heimanu, habitant de Tahiti originaire de Tatakoto.

Pour les marins du Taporo, partir à moins d’une semaine de Noël signifie célébrer cette fête loin de sa famille. « C’est un choix de vie » admet Ovatea. « On est bien accueillis par les habitants des îles, partout où on va. Cela fait partie du métier, c’est notre rôle, et cela nous fait toujours plaisir de servir les clients » confie Ignace, un autre employé du Taporo.

Les trois cargos ont quitté Papeete ce jeudi. Dernière chance pour les envois aux Raromatai : lundi prochain.