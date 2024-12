Contrôles douaniers : les colis sous surveillance à l’approche des fêtes

Au quotidien, les agents des douanes opèrent des contrôles des colis transportés par voie aérienne. Depuis l’an dernier, les équipes cynophiles augmentent la fréquence de leur passage au centre de tri postal. Le flair des chiens est un atout pour déceler les marchandises prohibées. Paka, ice, et autres drogues, les saisies sont quotidiennes. « On est de plus en plus présents parce qu’il y a beaucoup de marchandises de fraude qui arrivent par fret postal. (…) On peut être amené à trouver de nouveaux produits de synthèse, à partir de dérivés » explique Dominique Legaud, chef divisionnaire des douanes.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À l’approche des fêtes de fin d’année, le flux des marchandises importées grimpe jusqu’au 2 000 colis par jour. Si seuls 5 à 10% des marchandises sont contrôlées, l’expérience des douaniers entre en compte pour intercepter les paquets et les lettres suspectes. La palpation, la provenance ou encore les numéros de boite postale : de nombreux indices peuvent conduire à une inspection plus poussée, à commencer par les rayons X. « Quelquefois, il faut non seulement ouvrir les colis, mais parfois aussi les objets. Si aux rayons X, par exemple, on voit une coloration qui indique une présence possible de stupéfiants dans un objet, et qu’on ne puisse pas le démonter, il est parfois nécessaire de le casser » précise Marie-Laurence Bonnin, cheffe du bureau des douanes de Faa’a fret.

Ce lundi matin, 290 colis ont été ouverts et 37 ont été passés aux rayons X. Aucune infraction n’a été relevée. Mais les douaniers font occasionnellement de grosses prises. En octobre dernier, ils avaient mis la main sur 3 200 timbres de LSD. Des drogues de synthèse potentiellement dangereuses, d’où le port de gants : « La semaine dernière, j’ai ouvert une enveloppe et les stupéfiants étaient en poudre. Ils se sont répandus partout. Il faut donc tout le temps avoir des gants, et quand on est sûr que ce sont des stupéfiants, nous mettons un masque » indique un agent des douanes.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les douaniers veillent également le long des routes pour contrôler les usagers et l’intérieur des véhicules. Sur la trentaine de conducteurs contrôlés, ils ont récupéré dans la matinée 1,4 g d’herbe de cannabis séchée et une bubble d’ice usagée.

Depuis le début de l’année 2024, 8 kilos et demi d’ice ont été saisis et 200 kilos de paka sur l’ensemble du territoire. Les douanes ont aussi retiré du marché 5 000 pièces de contrefaçon.